Ветеринары Подмосковья рассказали, как ухаживать за земноводными

Некоторые жители Подмосковья выбирают экзотические варианты — их домашними любимцами становятся черепахи, тритоны, лягушки и другие земноводные. Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, какие особенности стоит учитывать и дали рекомендации по уходу, сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты отметили, что во-первых, стоит выбрать подходящий размер террариума (в зависимости от вида вашего питомца) и убедиться, что «домик» хорошо вентилируется. Во-вторых, нужно использовать термометры и гигрометры для контроля температуры влажности. Обычно температура должна быть в пределах 20-25 градусов, а влажность около 50-70%. Немаловажную часть в обеспечении комфорта жизни таких животных имеют элементы декора: растения, камни и др., при покупке стоит обращать на качество материала. Отдельного внимания заслуживает освещение террариума: некоторым земноводным необходимо UVB — освещение для синтеза витамина D3.

Для каждого вида данного класса животных существуют свои особенности и нюансы, поэтому рекомендуется дополнительно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Запись на прием доступна по телефону единого кол-центра по вопросам ветеринарии: +7 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.