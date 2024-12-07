Ветеринары Подмосковья рассказали, как проходит диспансеризация служебных собак

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Специалисты Талдомского округа ветеринарной станции и Дубнинской участковой лечебницы регулярно проводят диспансеризацию для служебных собак отдела министерства внутренних дел России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Диспансеризация служебных собак — система плановых мероприятий, обеспечивающих контроль за состоянием обмена веществ и своевременную диагностику скрытой формы болезней. Ежегодная диспансеризация состоит из ряда клинических исследований и профилактических мер.

Здоровье животного — залог успеха в работе правоохранительных органов. Предупредить развитие опасных заболеваний у четвероногих помогают ветеринарные врачи. Служебные собаки — верные друзья и напарники полицейских-кинологов. Они всегда находятся на службе у человека и готовы прийти на помощь — от поиска опасных предметов до задержания преступников.

Такой чек-ап желательно проводить и для домашних любимцев. Только диагностика поможет выявить нарушения в организме и сохранить радость жизни вашего питомца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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