Ветеринары Подмосковья рассказали, как правильно воспитывать щенка

Ветеринарные врачи Московской области напомнили владельцам о важности раннего воспитания и социализации щенка, а также регулярных осмотров и вакцинации, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Первые месяцы жизни щенка играют ключевую роль в формировании его поведения и здоровья. Ветеринарные врачи советуют начинать обучение с базовых команд, таких как «Сидеть», «Фу», «Ко мне» и «Место». Для закрепления навыков важно использовать лакомства, поощрение и терпение.

Специалисты отмечают, что воспитание не ограничивается дрессировкой. Щенку необходимы регулярные ветеринарные осмотры и вакцинация от бешенства. В 2025 году такую прививку получили более 80 тысяч собак в Подмосковье. Также важно обеспечить питомцу сбалансированное питание, ежедневные прогулки и физическую активность.

Жители Московской области могут получить консультации по вопросам содержания и воспитания домашних животных в ветеринарных учреждениях региона. Адреса клиник доступны на портале «Мой АПК». В министерстве подчеркнули, что терпение и последовательность помогут вырастить здорового и послушного питомца.

