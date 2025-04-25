Ветеринары Подмосковья рассказали, что делать, если питомца укусила змея

В преддверии майских праздников ветеринары региональной Госветслужбы, подведомственной Минсельхозпроду Московской области, напомнили владельцам животных о порядке действий в случае, если питомца укусила ядовитая змея. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теплая весенняя погода и первая зелень за окном — время загородного отдыха на даче и прогулок в лесопарках. Выбирая данный вид отдыха с питомцем, хозяину надо быть предельно внимательным, поскольку четвероногий друг может встретить на своем пути змею. В Московской области встречаются только два вида змей — безопасные ужи и ядовитые гадюки, укус которой может привести к тяжелым последствиям для животного.

Если питомца укусила змея — надо действовать оперативно. Внимательно осмотрите его и постарайтесь найти место укуса — обычно это две кровоточащие ранки. Отдавливать яд бессмысленно — это может даже ускорить распространение яда. Нельзя применять для обработки раны спиртосодержащие жидкости — они способствуют быстрому распространению яда. Не рекомендуется делать надрезы в области укуса — это может привести к развитию инфекции, а наложение тугих повязок или жгутов — к нарушению кровотока в тканях. Для обезболивающего эффекта и замедления кровотока можно приложить холодный компресс на область укуса, не давать животному его лизать.

Если до ветклиники ехать 10-15 минут — не стоит задерживаться для дополнительных манипуляций. Если же дорога до ближайшего ветеринарного пункта может составить более 30-40 минут — перед выездом стоит применить антигистаминный препарат по весу животного и обеспечить доступ к питьевой воде в дороге. Особенно тяжело переносят укусы змей животные небольшого веса. Удерживайте питомца при транспортировке — двигательная активность усиливает циркуляцию крови и приводит к стремительному распространению яда по организму.

Самое главное в подобных случаях — как можно скорее привести животное в ветеринарную клинику, где опытные врачи окажут квалифицированную помощь. Адреса региональных госветклиник представлены на сайте. Операторы кол-центра в сфере ветеринарии принимают звонки с 9:00 до 21:00 по номеру +7 (495) 668-01-25. В остальное время работает электронный помощник «Вита», которая поможет с записью на прием к врачу и сориентирует по другим вопросам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.