Ветеринары Подмосковья проверили качество молочки от местного производителя

Подобные мероприятия позволяют определить соответствие продукции ветеринарно-санитарным требованиям. В ходе обследования сотрудники проверили соблюдение технологии производства, качество мойки и дезинфекции оборудования, проведение санитарных дней, а также санитарное состояние производственных помещений. По итогам, нарушений зафиксировано не было, все этапы производства соответствуют установленным нормам.

ООО «Талдомский молочный завод» — одно из предприятий региона в сфере переработки молока. Компания выпускает широкий ассортимент продукции: сыры, сметану, йогурты, творог и другое. Ежемесячный объем производства превышает 45 тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.

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