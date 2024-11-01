Ветеринары Подмосковья проверили более 1 тыс кормов для животных

Собранная на полях Подмосковья кормовая база, включающая в себя солому, сено, силос, сенаж и пшеницу, подвергается лабораторным исследованиям, поскольку является залогом здорового поголовья — коров, лошадей, овец и других сельскохозяйственных животных. За данный период проведено 1076 видов исследований на бактериологические и химико-токсикологические показатели.

В ведомстве отметили, что лабораторные исследования являются необходимой процедурой для ветеринарной сертификации кормов в том случае, если сельхозпроизводители заготавливают их не только для своих хозяйств, но и для реализации в другие регионы России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.