Ветеринары Подмосковья провели почти 2,5 млн мероприятий по защите здоровья животных

Государственная ветеринарная служба Московской области продолжает системную работу по обеспечению эпизоотического благополучия в регионе. За 10 месяцев 2025 года специалисты выполнили порядка 2,5 миллионов различных ветеринарных мероприятий, направленных на профилактику и диагностику заболеваний сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках диагностической работы на бруцеллез проверили около 420 тысяч голов крупного рогатого скота и 85 тысяч голов мелкого рогатого скота. Еще 244 тысячи КРС проверили на туберкулез и 192 тысячи на лейкоз. В рамках профилактической работы вакцинировали 173 тысячи голов крупного рогатого скота от парагриппа-3 и 170 тысяч — от инфекционного ринотрахеита. В отношении мелкого рогатого скота провели 18 тысяч вакцинаций от бешенства и свыше 10 тысяч от оспы овец и коз. От сибирской язвы вакцинировали 132 тысячи голов КРС и 35 тысяч голов мелкого рогатого скота.

В ведомстве подчеркивают, что комплексный подход к ветеринарному обслуживанию позволяет эффективно контролировать эпизоотическую ситуацию в регионе. Регулярные диагностические и профилактические мероприятия способствуют сохранению поголовья и обеспечивают производство безопасной животноводческой продукции. Работа ведется во всех категориях хозяйств независимо от формы собственности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.