Ветеринары Подмосковья провели почти 2 млн мероприятий по защите здоровья животных

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают работу по обеспечению эпизоотического благополучия в животноводческих хозяйствах региона. За 8 месяцев 2025 года проведено свыше 732 тысяч диагностических исследований и более миллиона вакцинаций крупного и мелкого рогатого скота, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди диагностических исследований крупного рогатого скота выполнено 257 тысяч исследований на бруцеллез, 149 тысяч на туберкулез, 132 тысячи на лейкоз и 73 тысячи на гиподерматоз. Для мелкого рогатого скота проведено 54 тысячи исследований на бруцеллез, 12 тысяч на туберкулез и 1 тысяча на блютанг.

В рамках профилактических мероприятий выполнено свыше миллиона вакцинаций крупного рогатого скота, включая 130 тысяч вакцин от парагриппа-3, 128 тысяч от инфекционного ринотрахеита, 111 тысяч от вирусной диареи, 83 тысяч от лептоспироза, 62 тысячи от сибирской язвы и 30 тысяч от бешенства. Мелкому рогатому скоту проведено более 44 тысячи вакцинаций, в том числе 20 тысяч от сибирской язвы, 11 тысяч от бешенства и 6 тысяч от оспы овец и коз.

В ведомстве отметили, что комплексные мероприятия проводятся в хозяйствах всех форм собственности и позволяют защищать поголовье от опасных заболеваний. Регулярный ветеринарный контроль и профилактическая работа являются залогом стабильного развития животноводства в регионе и обеспечения производства безопасной животноводческой продукции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.