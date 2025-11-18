Ветеринары Подмосковья провели более 180 тыс исследований молочной продукции

сегодня в 13:07

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают мониторинг качества молочной продукции на ярмарках региона. За 10 месяцев 2025 года отобрали более 40 тыс. проб молочных продуктов и провели свыше 182 тыс. лабораторных исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Комплексный анализ включал органолептические исследования с оценкой внешнего вида, цвета, консистенции и запаха продукции, определение кислотности, механической загрязненности, массовой доли жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). По итогам проверочных мероприятий из оборота изъято 275 кг молочной продукции, не соответствующей установленным нормативам безопасности.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области акцентируют внимание на важности системного контроля. Регулярные лабораторные исследования позволяют обеспечить безопасность молочной продукции для потребителей. Особое внимание уделяется контролю физико-химических показателей, включая содержание жира и белка, а также проверке на соответствие требованиям технических регламентов.

Мониторинг качества позволяет оперативно выявлять и удалять с прилавков небезопасную продукцию, обеспечивая защиту здоровья жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.