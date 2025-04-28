Ветеринары Подмосковья приняли участие во Всероссийской выставке «Моя Москва 2025»

27 апреля в выставочном комплексе «Крокус Экспо» прошла ежегодная Всероссийская выставка собак – «Моя Москва 2025». В мероприятии приняли участие представители различных клубов из регионов России, а ветеринарный контроль и регистрацию животных осуществляли государственные специалисты ГБУВ МО «Территориального ветеринарного управления №1», подведомственного Минсельхозпроду Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ветеринары осмотрели и допустили к выставке свыше 600 собак, рассказывали любителям породистых животных, кинологам и заводчикам о действующем законодательстве в сфере ветеринарии, ответственном обращении с питомцами, вакцинации, порядке регистрации и работе госветучреждений Подмосковья.

Выставочная программа включала в себя демонстрационные показательные выступления кинологических клубов, семинары и мастер-классы по уходу за животными, а также конкурс молодых экспертов-кинологов. Организаторами выступили Московский клуб «Кенол» совместно с региональной общественной организацией «Найди друга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.