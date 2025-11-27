Ветеринары Подмосковья подтвердили компетентность на право клеймения мяса

В ГБВУ «Территориальное ветеринарное управление № 5» состоялась плановая аттестация специалистов. Мероприятие прошло 24 и 25 ноября в Серпухове, где 52 ветеринарных врача успешно подтвердили квалификацию для проведения клеймения мяса и мясной продукции. Все специалисты получили разрешение на использование овального клейма государственного образца, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Клеймение мяса представляет собой процедуру нанесения специальных оттисков на мясные туши. Данная маркировка указывает на то, что продукция прошла ветеринарно-санитарную экспертизу и соответствует установленным требованиям. На клейме содержится информация о результатах проверки и категории качества мяса. Право наносить такие клейма имеют только специалисты, находящиеся в штатах организаций и учреждений государственной ветеринарной службы, прошедшие аттестационную комиссию. Процедура осуществляется в соответствии с федеральными ветеринарными правилами и является частью системы контроля мясной продукции, поступающей в продажу.

Регулярная аттестация ветеринарных специалистов проводится в установленном порядке каждые три года.

Данная практика направлена на поддержание профессиональных стандартов в области ветеринарно-санитарного контроля. Работа по подтверждению квалификации специалистов продолжается в плановом режиме.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.