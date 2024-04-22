Ветеринары Подмосковья подготовили жеребца для переезда в другой регион

Специалисты Талдомской ветеринарной станции провели клинический осмотр и взяли кровь у племенного жеребца Владимирской породы, выращенного в личном подсобном хозяйстве, перед предстоящим переездом в другой регион. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Всего на территории Московской области содержится порядка 13 тыс. лошадей. Ветеринарные специалисты Подмосковья ответственно подходят к сохранению и преумножению уникальных пород, а также ежегодно расширяют навыки и компетенции в этой области. Сейчас животное находится на карантине, а через 30 дней поедет радовать новых владельцев. Надеемся, что жеребец с легкостью перенесет дорогу и быстро освоится в новом доме», — сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.

Владимирская тяжелоупряжная — ценная отечественная порода. Она отличается выносливостью, высокой работоспособностью, адаптивностью, а также имеет крепкую конституцию и привлекательный экстерьер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.