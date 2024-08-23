Ветеринары Подмосковья отметили снижение случаев заболевания собак пироплазмозом

С начала года в государственных ветеринарных клиниках министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области было диагностировано порядка 1,5 тыс. случаев заболевания собак пироплазмозом, что значительно ниже показателей прошлых лет. В 2023 году было выявлено 2,5 тыс. случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Ветеринарные врачи связывают снижение случаев заболевания собак пироплазмозом с неблагоприятными для клещей погодными условиями. В этом году средняя температура за весенне-летний период была выше среднестатистической, осадки были умеренными, а также с проведением просветительской работы среди посетителей госветклиник направленной на профилактику этого заболевания — обработку собак противоклещевыми препаратами не только весной и осенью, в пик массового распространения клещей, но и летом.

Пироплазмоз вызывается внутриклеточными простейшими рода Babesia, переносчиками которых являются клещи. Паразиты и продукты их жизнедеятельности оказывают сильное токсическое воздействие на организм собак. Пик данного заболевания выпадает на весну и осень. Осенняя волна заболеваемости приходится в основном на сентябрь — октябрь и продолжается до наступления отрицательных температур.

Первые признаки заболевания — повышение температуры тела животного и снижение активности. Исследование на пироплазмоз проводится в условиях клиники, для этого с внутренней стороны уха собаки проводят забор образца капиллярной крови. Важно начать лечение на ранних стадиях болезни, в таком случае симптомы заболевания проходят уже в первые дни. В запущенных случаях лечение осложнений затягивается на 5 — 20 дней, но не всегда приводит к выздоровлению.

Для защиты своих питомцев от заболевания ветеринарные врачи госветслужбы Подмосковья рекомендуют регулярно проводить обработки животных от эктопаразитов. Узнать адрес ближайшей государственной ветеринарной клиники и записаться на прием можно по телефону единого контактного центра 8 (495) 668-01-25, а также на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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