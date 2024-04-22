Ветеринарные лаборатории Подмосковья расширяют область аккредитации

«Мособлветлаборатория» успешно прошла процедуру аккредитации, а сотрудники подтвердили свою компетентность.

Ветлаборатория расширила свою деятельность по физико-химическим исследованиям молока и молочных продуктов, а также проведению исследований на определение содержания токсичных элементов в пищевой продукции, воде и почве, включая мышьяк.

«Лаборатории Госветслужбы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области на постоянной основе ведут работу по внедрению новых методов исследования. В 2024 году порядка 6 лабораторий региона пройдут процедуру аккредитации и расширят область компетенции», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Он отметил, что приглашаются сельхозтоваропроизводители, переработчики, владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств для проведения исследований в аккредитованных лабораториях государственной ветеринарной службы Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.