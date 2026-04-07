Ветеринар Смирнов объяснил, как распознать аллергию у питомцев

Ветеринар Петр Смирнов рассказал, как проявляется аллергия на пыльцу у кошек и собак и почему не стоит лечить животных человеческими препаратами, сообщает «Вечерняя Москва» .

Весной у домашних животных нередко обостряется аллергия на пыльцу. По словам Петра Смирнова, у кошек и собак поллиноз чаще проявляется кожными реакциями, а не чиханием, как у людей.

«Многие домашние животные, у которых проявляется аллергия, начинают себя активно расчесывать. Это может привести к открытым ранам на коже и увеличивать риск занесения инфекций. Может начаться нагноение, и тогда хозяину придется лечить не только аллергию. Поэтому при первых признаках поллиноза у кошки или собаки нужно обратиться за ветеринарной помощью», — подчеркнул Смирнов.

Чаще страдают собаки, поскольку проводят много времени на улице. Однако аллергия возможна и у кошек, если они выходят на балкон или к открытому окну.

Распознать проблему можно по частому зуду, попыткам тереть глаза, вылизыванию лап и тряске головой.

«Это повод обратиться к ветеринару, потому что часто владельцы животных путают аллергию на пыльцу с кожными заболеваниями. Они занимаются самолечением, которое только усугубляет ситуацию, теряют время, а животное страдает», — предупредил специалист.

Он добавил, что давать питомцам антигистаминные препараты для людей не стоит: такие средства часто неэффективны и могут навредить. Чем раньше начнется лечение, тем легче животное перенесет сезон цветения.

