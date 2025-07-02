Ветеринар рассказал, в каком возрасте можно забирать котенка или щенка

Забирать котенка или щенка домой рекомендуется только после первой вакцинации, рассказал главный врач московской ветеринарной клиники, специалист высшей категории Михаил Шеляков. Эксперт отметил, что оптимальный возраст для этого — 2–2,5 месяца, когда животное уже получило необходимые прививки, сообщает «СтальМедиа» .

Ветеринар обратил внимание на то, что в первые недели жизни котят и щенков нельзя отлучать от матери, так как в этот период они питаются ее молоком.

«Лучше всего брать с двух — двух с половиной месяцев, когда уже проведена первая вакцинация, так как любой выход из дома — это контакт с окружающей средой. А может у вас дома есть другие животные. Иммунологическая защита должна быть обязательно», — пояснил Шеляков.