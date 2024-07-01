Ветеринар раскрыла, как распознать болезнь у домашней кошки
Ветеринарный врач Екатерина Гуляева заявила, что домашнюю кошку пора показать доктору, если животное отказывается от еды, прячется в дальних углах квартиры и не может расслабиться, сообщает портал «Узнай.ру».
Кошки не притрагиваются к еде, когда испытывают стресс или болеют. Также заботливому владельцу следует насторожиться, если зверек не ложится на бок или спину, как обычно, а постоянно сидит в позе сфинкса.
Медик добавила, что отличительный признак заболевания — изменение формы мордочки кошки: полузакрытые глаза и взъерошенная шерсть, расставленные ушки и опущенные кончики усов.
Кроме того, больное животное часто отказывается от привычных игр и вылизывания себя. Если кошка жалобно мяукает, это может говорить о заболеваниях сердца. Среди более очевидных признаков — повышенное слюнотечение, рвота, изменение кала и мочи, обмороки, судороги и хромота.
«Можно перечислять десятки других признаков. Это и сильное постоянное расчёсывание, и более активное поведение. Может быть, даже агрессия или, наоборот, постоянная сонливость», — отметила Гуляева.