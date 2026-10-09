Ветеринар предупредила об опасности игр собак в опавшей листве

Под опавшими листьями могут скрываться стекло, острые ветки и металлические предметы, опасные для собак. Об этом рассказала ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина, сообщает Газета.ru .

Во время бега собака наступает на поверхность с большей силой. Даже небольшой острый предмет под листьями может повредить подушечку лапы или кожу между пальцами.

«Особенно внимательно стоит относиться к кучам листвы рядом с дорогами, парковками и контейнерными площадками. Если территория незнакомая, или владелец не видит, что находится под листьями, лучше не разрешать питомцу разгоняться и прыгать в такие кучи. На знакомой территории риск обычно проще оценить — если парк регулярно убирают, короткая игра в листьях не требует особых ограничений», — объяснила Ильина.

Клещи могут оставаться активными в траве, кустарниках и опавшей листве. После прогулок нужно осматривать собаку, особенно уши, шею, подмышки и пах.

Также стоит проверять лапы и шерсть: между пальцами могут застрять веточки и мусор, на коже — остаться царапины. Вылизывание одного участка, хромота и болезненная реакция на прикосновение могут указывать на травму. При глубокой ране или сохраняющейся хромоте Ильина посоветовала обратиться к ветеринару.

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