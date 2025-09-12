Ветеринар предупредил, что кошки и собаки могут потерять все зубы из-за налета

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что потеря зубов у домашних животных чаще всего обусловлена генетической предрасположенностью, травмами и разнообразными болезнями, часто вызванными скоплением зубного налета, сообщает NEWS.ru .

Как утверждает специалист, отсутствие надлежащей гигиены приводит к преобразованию налета в зубной камень.

«Здоровье зубов у питомцев — это генетический фактор. Зубы у животных могут выпадать в результате травмы. Третий фактор — заболевания. Есть специфический кальцивироз, из-за которого можно остаться без зубов. К счастью, он лечится. Самый главный фактор — это, конечно, гингивит, воспаление слизистой оболочки десны, который переходит в пародонтит, пародонтоз. Виной всему зубной налет», — поделился Шеляков.

Сначала формируется мягкий налет на зубах, который со временем окаменевает, если его не удалять. В этом случае начинает формироваться твердый налет, известный как зубной камень. Он оказывает давление на десны, что приводит к расшатыванию зуба и его последующей потере, заключил врач.