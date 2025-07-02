Ветеринар поделился советами с теми, кто хочет взять кошку с рук

Принимая котенка с рук, нужно осмотреть место жительства кошки-роженицы и убедиться в здоровье малышей, сказал изданию «Челны Live» главный врач московской ветеринарной клиники и специалист высшей категории Михаил Шеляков.

У здорового малыша отсутствуют выделения из глаз и носа, дыхание ровное и без хрипов, а ушки чистые. С помощью этого будущий хозяин питомца сможет убедиться, что у кота нет проблем со здоровьем.

«Если мы берем котенка с рук, нам его отдают или продают, то в первую очередь желательно встретиться на территории, где кошка с котятами обитает. Нужно обратить внимание на санитарную обстановку — везде должно быть чисто и не должно быть неприятных запахов. А котята должны быть игривыми, опрятными и не бояться людей», — объяснил ветеринар.

Также необходимо не забывать, что у кота должен быть ветеринарный паспорт с отметками о необходимой вакцинации.