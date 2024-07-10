Ветеринар Аверина: в жару не надевайте на животных тапочки и ботинки

В жару не стоит использовать специальные тапочки и ботинки для животных, так как это препятствует отдаче тепла из организма, сообщила РИАМО ветеринарный врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина.

«В жаркое время по возможности откажитесь от ношения намордника. Если обязательно используете его, то выберите тот, в котором собака может свободно открыть рот», — сказала Аверина.

Она отметила, что железный намордник также может нагреваться. А остальная амуниция, такая как шлейка и ошейник, не должны ничего передавливать.

«Играйте с собакой аккуратно, избегая фрисби, интенсивного бега и других активных игр. Охлаждайте живот, пах, грудь и голые части тела, не мочите спину и голову, чтобы не создавать парниковый эффект», — порекомендовала ветеринар.

Аверина напомнила, что терморегуляция у животных происходит преимущественно через ротовую полость — с помощью активного дыхания с открытым ртом питомец выводит избытки тепла из организма.