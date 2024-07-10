Ветеринар Аверина: при первых признаках теплового удара собаку нужно отвести в тень

При первых признаках теплового удара нужно немедленно отвести собаку в тень и предложить прохладную воду, сообщила РИАМО врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина.

«Снимите всю лишнюю амуницию. Не рекомендуется держать собаку на руках, так как она охлаждается, отдавая тепло на поверхность, на которой лежит», — сказала Аверина.

Она добавила, что нужно намочить голые части тела: пах, шею, грудь и бедра. Категорически запрещено заводить собаку в водоем, так как резкий перепад температуры может быть опасен.

«Холодные компрессы, такие как бутылка со льдом или пакеты со льдом, обмотанные полотенцем, прикладывайте к открытым частям тела. После того как собака немного пришла в себя, обратитесь в ветеринарную клинику. Ветеринар осмотрит животное, возможно, назначит дополнительную диагностику и даст дальнейшие рекомендации», — уточнила специалист.

По ее словам, симптомы теплового удара — это нарушение координации, апатия, нехарактерное для собаки поведение, повышение температуры тела до около 40 градусов, диарея, рвота и тошнота.

На текущей неделе в Московском регионе ожидается жаркая погода. Температура может подняться до плюс 28 — плюс 33 градусов.