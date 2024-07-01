Ветераны военных конфликтов отметили День боевых действий на Поклонной горе

Общероссийская организация «Офицеры России», Московское городское отделение «Союз десантников» и Региональная общественная организация «Общество инвалидов войны в Афганистане „Московский Дом солдатского сердца“» 1 июля провели торжественное мероприятие в честь Дня ветеранов боевых действий в парке на Поклонной горе, сообщает Общественная Служба Новостей .

У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны всех военных конфликтов после Великой Отечественной войны — от Афганистана до Сирии. Среди них были Герои России и СССР, депутаты Госдумы и Мосгордумы, руководители ветеранских организаций и активисты «Офицеров России».

Несмотря на то, что День ветеранов боевых действий пока не имеет официального статуса, участники различных военных кампаний ежегодно отмечают этот праздник. В последние два года к ним также присоединяются военнослужащие и добровольцы, участвующие в специальной военной операции.

Выступая перед собравшимися, председатель Совета ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков отметил мужество и героизм ветеранов. Генерал также подчеркнул, что братья по оружию всегда поддерживали друг друга. Поздравления ветеранам также передали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и другие почетные гости мероприятия.

После митинга участники возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам и почтили память погибших бойцов минутой молчания.