Ветераны СВО из Ленинского округа завоевали 7 медалей на «Кубке мужества»

Команда ветеранов специальной военной операции из Ленинского городского округа достойно выступила на межрегиональном этапе спортивного фестиваля «Кубок Мужества». Их вклад позволил сборной Московской области завоевать звание абсолютного чемпиона турнира. Спортсмены из Ленинского округа показали выдающиеся результаты, завоевав 7 из 17 медалей, полученных всей командой Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«От лица всех жителей Ленинского округа я поздравляю наших героев с триумфальным выступлением. Ваши победы на спортивной арене — это продолжение вашего мужества и стойкости. Вы подаете блестящий пример силы воли и целеустремленности для всей молодежи округа. Не останавливайтесь на достигнутом. Мы вами гордимся», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Ветераны СВО из Ленинского округа соревновались в различных дисциплинах. Андрей Фомин стал обладателем золотой медали в состязаниях по метанию ножей. Благодаря высокой скорости реакции и стратегическому мышлению Руслан Абушаев завоевал золото в настольном теннисе и бронзу в метании ножей. Григорий Тюпко, не оставив шансов соперникам в состязаниях по жиму штанги, также забрал золото и серебро в адаптивном боксе. Иван Редлер вернется с «Кубка мужества» с двумя наградами — серебряной медалью в жиме лежа и бронзой в соревнованиях по гиревому спорту.

В соревнованиях приняли участие ветераны СВО из 9 регионов страны, включая представителей Ленинского, Раменского округов и Серпухова.

Спортсмены состязались в 5 дисциплинах: метание спортивного ножа, пауэрлифтинг, настольный теннис, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.