«Ветераны России» призвали признать музыканта Юрия Шевчука иноагентом

сегодня в 04:19

По его словам, музыкант на концерте в Берлине «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии».

«Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», — заявил Резяпов.

Шевчук неоднократно осуждал начало специальной военной операции на Украине. Артиста уже штрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. На территории России концерты группы ДДТ массово отменяют.

Ранее председатель общественного движения «Совет отцов России» Андрей Згонников попросил Генпрокуратуру и Минюст РФ проверить на экстремизм слова Шевчука, который на концерте заявил, что все всегда заканчивается революцией, а затем попросил всех поддержать данную концепцию.