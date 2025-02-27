Ветерану ВОВ из Солнечногорска вручили медаль «80 лет Победы»

По поручению губернатора Андрея Воробьева юбилейную медаль «80 лет Победы» вручили Василию Алексеевичу Кашину, жителю Солнечногорска и ветерану Великой Отечественной Войны. Первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Кузьмин и депутат Совета депутатов Алексей Панкратов лично посетили Василия Алексеевича, чтобы поздравить его с Днём защитника Отечества и передать награду, сообщает пресс-служба администрации округа.

Василий Алексеевич — пример истинного патриота. Он имеет множество боевых орденов. Во время ВОВ принимал участие в подавлении мятежа в Венгрии и повидал немало ужасов войны.

«Хотите узнать историю из первых уст и напитаться духом патриотизма, загляните к участнику тех страшных лет. Несмотря на преклонный возраст, они с привычным трепетом начнут рассказывать вам о войне, словно заново переживать те события, лишь изредка вытирая слёзы. Но в каждом слове будет прослеживаться одно — любовь к своему Отечеству. Мы бесконечно благодарны ему за все испытания, которые он пережил ради нашей свободы», — отметил первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Кузьмин.

2025 год объявлен президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным годом защитника Отечества. Юбилейную медаль «80 лет Победы» вручат 241 ветерану округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.