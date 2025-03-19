Ветеранский патриотический марафон «Фронтовая гармонь» пройдет в Подмосковье

В апреле–мае 2025 г. состоится ветеранский патриотический марафон «Фронтовая гармонь» «80 благотворительных концертов, посвященных 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне», сообщает пресс-слжуба организаторов.

Благотворительные концерты проведут на площадках городских округов для фронтовиков, ветеранов боевых действий, участников СВО, молодежи и населения Подмосковья.

В организации марафона задействуется ветеранский актив МОРО и группа гармонистов Гильдии гармонистов России, продюсерского центра «Русская гармонь», творческой студии «Святой исток» под руководством поэта, народного гармониста Сергея Борискина.

Концертная группа «Воины духа» планирует ежедневно проводить по 5 концертов на различных площадках перед разными категориями населения городского округа, по предложению местных руководителей.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.