Ветеран СВО Тараканов: «Герои Подмосковья» дают шанс на службу в мирном русле

Ветеран специальной военной операции, старший лейтенант Игорь Тараканов поделился своим видением программы «Герои Подмосковья» в беседе с РИАМО. Военнослужащий отметил, что не стремится к построению карьеры в традиционном понимании этого слова, но для себя увидел сразу несколько факторов, чтобы пройти обучение.

Главными мотивами участия в программе он назвал возможность получения новых знаний и желание приносить пользу людям. Тараканов подчеркнул, что считает себя еще полным сил для активной деятельности. Он выразил готовность помогать местным жителям и своим соседям, поскольку уходить на пенсию пока не планирует.

Старший лейтенант рассматривает государственную службу как естественное продолжение своей военной карьеры, только в мирном формате.

«Если говорить о смысле программы, то для меня это тоже все вместе. Я вообще не карьерист. Моя мотивация простая: новые знания, во-вторых, на пенсию рано, есть еще силы, и я могу чем-то соседям, жителям помочь. Госслужба в этом плане воспринимается как продолжение службы, но уже в гражданском формате. Не в строю, но в работе, где ты тоже несешь ответственность, где ты тоже должен быть полезным», - сказал Тараканов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

