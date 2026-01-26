Ветеран СВО провел урок мужества для школьников в Балашихе 26 января

Ветеран специальной военной операции Андрей Ионов встретился с учениками гимназии № 11 в Балашихе, чтобы рассказать о событиях блокады Ленинграда, проявленном жителями города мужестве и важности сохранения исторической памяти.

Во время урока Ионов отметил значимость патриотизма, взаимовыручки и ответственности за будущее страны. Он провел параллели между подвигом ленинградцев и современными защитниками Отечества. Школьники получили возможность задать вопросы ветерану.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции работает в Балашихе с марта 2025 года. Организация оказывает поддержку ветеранам СВО и их семьям, помогает с трудоустройством, медицинским, психологическим и юридическим сопровождением. Кроме того, ассоциация занимается патриотическим воспитанием молодежи и содействует адаптации ветеранов к мирной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.