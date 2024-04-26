Ветер принес в Москву песок из пустыни Сахара

Ветер принес в столицу песок, который находился в пустыне Сахара. Его проверили специалисты, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Превышения норматива содержания взвешенных частиц в московском воздухе не зафиксировали.

Крупная песчаная буря из Сахары накрыла Грецию 24 апреля, из-за чего небо над Афинами стало оранжевым. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что их унесло в сторону Запорожской, Херсонской и Белгородской областей, а также Крыма.

25 апреля пыльные бури обрушились на юг России.