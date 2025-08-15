Ветер и до 25 градусов тепла будет в Московском регионе 15 августа
Фото - © Ветреная погода/Медиасток.рф
Днем 15 августа в Москве и области ожидается от 23 до 25 градусов тепла. Будет переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Осадков днем 15 августа в Московском регионе преимущественно не ожидается. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью в Московском регионе будет от 10 до 12 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
Ранее метеоролог Михаил Леус заявил, что в вторая декада августа в Москве будет холоднее. Температурная аномалия составит примерно 0,5 градусов.