сегодня в 07:14

Ветер и до 25 градусов тепла будет в Московском регионе 15 августа

Днем 15 августа в Москве и области ожидается от 23 до 25 градусов тепла. Будет переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Осадков днем 15 августа в Московском регионе преимущественно не ожидается. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 10 до 12 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее метеоролог Михаил Леус заявил, что в вторая декада августа в Москве будет холоднее. Температурная аномалия составит примерно 0,5 градусов.