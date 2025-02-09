Ветер и 3 градуса мороза будут в Московском регионе 9 февраля

сегодня в 07:12

Гидрометцентр РФ: ветер до 7 м/с придет в Московский регион 9 февраля

Днем 9 февраля в Москве и области ожидается от трех до одного градуса мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе 9 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от восьми до шести градусов мороза. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный от трех до восьми метров в секунду.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что зимой от перепадов температур растет количество трещин на зубной эмали.