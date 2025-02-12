Ветер до 9 м/с и мороз придут в Московский регион 12 февраля

Днем 12 февраля в Москве и области будет от четырех до двух градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков преимущественно не будет. Ветер северо-западный, западный от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от восьми до шести градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшую неделю сильных снегопадов в Московском регионе не будет. Ожидается, что выпадет максимум три миллиметра осадков.