Ветер до 15 м/с будет в Московском регионе 24 ноября

Днем 24 ноября в Москве и области ожидается от трех до пяти градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник днем в Московском регионе будет облачная погода. Возможно выпадение осадков. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами будут порывы до 15 м/с.

Ночью в Москве и области от -3 до -1 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами будут небольшие осадки. Возможна гололедица. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами будут порывы до 15 м/с.

В Москве до 09:00 24 ноября действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Причина в ледяном дожде и гололеде.

