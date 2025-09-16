Ветер до 10 м/с и 23 градуса тепла будут в Московском регионе 16 сентября

Днем 16 сентября в Москве и области ожидается от 21 до 23 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Во вторник днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 10 до 12 градусов тепла. Будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно осадков не ожидается. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду.

