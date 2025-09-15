Тревога и холод: почему психические расстройства обостряются осенью

Врач-психиатр, психотерапевт Евгения Фомина заявила, что весной и осенью люди могут страдать от обострения психических расстройств: это связано с резкой сменой погоды, сообщает «Вечерняя Москва».

«Метеорологические процессы могут усугублять состояние пациента. Когда приходит циклон, то наблюдается снижение атмосферного давления, что, в свою очередь, влияет на самочувствие больного — как физиологическое, так и психическое», — сказала доктор.

По ее словам, в этот период пасмурная погода и недостаток солнечного света провоцируют подавленное настроение и апатию. Весной же при наличии личных проблем яркие краски окружающего мира вызывают внутренний конфликт, когда эмоциональное состояние человека не соответствует оживающей природе.

Психиатр отметила, что людям, склонным к определенным эмоциональным реакциям в осенне-весенний период, необходимо проводить профилактические мероприятия: Если существует вероятность развития сильного расстройства, то медикаменты следует заготовить заранее и начать прием превентивно, так как психотропные средства не оказывают мгновенного эффекта. Рекомендуется начать прием лекарств, которые уже доказывали свою эффективность, за неделю до предполагаемого ухудшения состояния.