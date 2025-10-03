Ветер до 10 м/с будет в Московском регионе 3 октября

Днем 3 октября в Москве и области ожидается от 12 до 14 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

3 октября будет облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от четырех до шести градусов тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не будет. Ветер юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 5 октября небо над берегами Москвы-реки затянут плотные облака. Ожидаются дожди.

