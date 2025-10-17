Vertu вернулась на рынок смартфонов и выпустила люксовый гаджет за 10 млн рублей

Британская компания Vertu вернулась на рынок смартфонов с новой люксовой моделью Agent Q стоимостью около 10 млн рублей. Последние устройства бренда вышли в конце 2010-х годов, сообщается на сайте фирмы.

В октябре текущего года Vertu вернулась на рынок со смартфоном Agent Q. Гаджет привлекает внимание благодаря корпусу из стали, а часть внутренни компонентов выполнены из золота. Внешняя отделка устройства выполнена из кожи аллигатора. Каждый смартфон собирается вручную, а новые устройства продаются исключительно в лондонском универмаге Harrods. Владельцы могут воспользоваться круглосуточным консьерж-сервисом.

Девайс оснащен 6,02-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. В основе смартфона лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Supreme. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, а встроенной — 1 Тб. На задней панели расположена тройная камера с объективами разрешением 64, 50 и 50 мегапикселей. Емкость аккумулятора равна 5565 миллиампер-часов, а мощность проводной зарядки достигает 65 ватт.

Стоимость смартфонов составляет от 5,1 тыс. до 104 тыс. евро или от 480 тыс. до почти 10 млн рублей.

