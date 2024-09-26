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Вертолеты Ка-52М уничтожили пехоту и технику ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили личный состав и технику ВСУ в Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны .

«Личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражений по разведанным целям экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Ранее артиллеристы ликвидировали сеть опорных пунктов и группу бойцов ВСУ на купянском участке фронта.