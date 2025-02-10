«Вероятно, шизофреник»: психотерапевт объяснила странное поведение Канье Уэста

Поведение американского рэпера Канье Уэста уже несколько дней вызывает тревогу не только у его фанатов, но и у специалистов в области психического здоровья. Недавно артист опроверг слухи о своем биполярном расстройстве, заявив, что у него диагностирован аутизм, из-за чего он ощущает себя «человеком дождя». Врач-психотерапевт Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Ольга Петрова отметила, что в его ситуации все неоднозачно, и приписывать ему те или иные диагнозы достаточно некорректно, сообщает Life.ru .

«В случае с Канье Уэстом, считаю некорректным именно с профессиональной точки зрения „раскидываться диагнозами“. Но наблюдается эпатажность, вычурность в поведении и высказываниях», — отметила она.

Это наблюдается как при гипоманиакальных эпизодах, свойственных биполярному расстройству, так и при других психических патологиях. Аутистические характеристики также имеют место при расстройствах шизофреногенного спектра.

Петрова отметила, что Канье Уэст может страдать от нескольких психических расстройств одновременно — такое вполне возможно в медицине. Врач предложила несколько гипотез, согласно одной из которых, на поведение артиста влияют симптомы обоих расстройств.

По ее словам, иногда речь идет о коморбидности, когда несколько заболеваний связаны друг с другом, например, аутизм и шизофрения, либо биполярное расстройство и зависимость от наркотиков, пояснила эксперт.

Согласно другой версии, влияние определенных факторов могло ускорить прогрессирование заболевания музыканта, что привело к преобладанию более серьезной болезни. То есть, по словам Петровой, можно наблюдать явные проявления одной симптоматики, после чего заболевание усиливается, особенно под воздействием дополнительных стрессов, таких как беспорядочные связи, неблагоприятная социальная обстановка и интоксикация организма наркотическими веществами. Таким образом, «обнажается более грозная болезнь», заключила специалист.