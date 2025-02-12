Вернувшийся в США Фогель появился на встрече с Трампом с банкой пива в руках

Вернувшийся в Соединенные Штаты из российской тюрьмы американец Марк Фогель на встрече с президентом США Дональдом Трампом появился с банкой пива в руках. Он сказал спасибо всем, кто участвовал в его освобождении, сообщает РИА Новости .

Фогель отметил, что чувствует себя самым удачливым человеком. Освобожденный мужчина не считает себя героем.

«Президент Трамп — герой. Эти люди из дипломатической службы — герои, сенаторы, которые помогли мне попасть домой — герои», — сказал Фогель.

Ранее сообщалось, что американец был осужден в России за наркотики. Освобождение Фогеля, по словам администрации США, указывает на развитие отношений Москвы и Вашингтона.