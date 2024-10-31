Вернуть винные отделы в магазины: Милонов высказался о «полусухом законе»

Следует поддержать инициативу по ограничению продажи спиртного в регионах РФ, но делать это надо постепенно. Как вариант — вернуть винные отделы в магазины, сообщил корреспонденту РИАМО замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов.

«Я всецело поддерживаю (инициативу — ред.). Нынешний режим торговли алкоголем слишком расхолаживает людей, но такое ограничение, как в Вологодской области, я не готов полностью поддержать, это очень серьезное ограничение. Постепенное сокращение продаж, особенно в выходные дни, и закон (об ограничение продажи алкоголя — ред.), но есть негодяи, которые продолжают его обходить», — заявил Милонов.

Парламентарий считает, что алкоголь в магазинах должен продаваться в специальных винных отделах, куда закрыт доступ детям и беременным женщинам. Милонов уверен в том, что несовершеннолетние, входя в магазин, не должны первым делом видеть стеллажи со спиртными напитками.

Ранее Минздрав поддержал идеи российских регионов по ограничению продажи алкоголя.