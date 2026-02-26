Верховный суд утвердил пожизненный приговор главарю банды киллеров Гагиеву

Верховный суд РФ не нашел оснований для смягчения наказания лидеру преступного сообщества Аслану Гагиеву, которого приговорили к пожизненному заключению, сообщается на сайте суда.

Гагиев создал одну из самых крупных преступных группировок в России. Это ОПС действовало на в Москве, Подмосковье и Северной Осетии — Алании. На счету бандитов множество убийств политиков, предпринимателей и правоохранителей.

Южный окружной военный суд ранее признал Гагиева виновным в создании и руководстве ОПС, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. За указанные преступления мужчину приговорили к пожизненному сроку с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Апелляционный военный суд подтвердил ранее назначенное наказание.

Рассмотрев кассационную жалобу адвоката Гагиева, коллегия по делам военнослужащих сочла меру наказания соразмерной преступлениям и оставила в силе решение суда.

