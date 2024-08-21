Верховный суд счел незаконным переоформление квартир на родителей при разводе

Соответствующее решение было принято при рассмотрении дела бывших супругов из Белгородской области. Согласно материалам дела, при разводе они хотели поделить две однокомнатные квартиры через суд.

Мужчина сначала перевел деньги за недвижимость на банковский счет своей матери, после чего заключил договоры о приобретении жилья.

При этом оплатила их его мать, оформив беспроцентный займ на сына.

Квартиры были оформлены на мужчину, однако он передал их матери в счет отступного по договорам займа.

По мнению Верховного суда, внесенные денежные средства за квартиры были общим имуществом супругов. По решению суда, жена имеет право на долю в имуществе, хотя она не обжаловала договоры займа и отступного.

Ранее адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко заявила, что суд должен учитывать мнение ребенка старше 10 лет в случае развода родителей, а также его отношение к каждому родственнику. По ее словам, при определении места жительства подростка после расставания супругов внимание уделяется тому, какие условия могут создать мать и отец для его развития.