Верховный суд РФ разъяснил, что критика чиновников не является экстремизмом

Критику в адрес чиновников или политических организаций нельзя расценивать как экстремизм. Такое решение вынес Верховный суд (ВС) РФ, сообщает «Осторожно, новости» .

Вопрос был тщательно разобран на заседании Пленума суда. Судьям рассказали, что критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политиков и общественных деятелей не является разжиганием вражды.

ВС постановил, что под статью об экстремизме попадают высказывания в пользу геноцида, массовых репрессий, депортаций и иных противоправных действий против представителей какой-либо нации, расы, религии или соцгруппы.

Кроме того, в ходе Пленума судьям разъяснили, что демонстрация нацистской символики допускается для борьбы с экстремизмом. В иных случаях, когда человек пытался «формировать у других лиц убежденность в привлекательности такой атрибутики или символики», это будет правонарушением. Например, наказание предусмотрено, если пользователь публиковал картинки с экстремистской символикой в сети и показывал подобные изображения на предметах или в виде татуировок.

На Пленуме рассматривались и другие вопросы. Например, судьям указали на то, что рождение ребенка уже после совершения преступления может быть смягчающим обстоятельством, если обвиняемый выполняет обязанности по его воспитанию. Также ВС не позволил ужесточать наказание в случае непризнания вины или отсутствия раскаяния. Мигрантам с правом на работу без патента можно назначать принудительные или обязательные работы.

Ранее Верховный суд запретил водителям без большого пальца управлять авто на механике. В постановлении говорится, что такое решение направлено на обеспечение всеобщей безопасности на дорогах.

