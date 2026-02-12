Верховный суд РФ не стал менять пожизненный приговор вору в законе Шишкану

Верховный суд России оставил без изменения приговор в виде пожизненного лишения свободы криминальному авторитету, вору в законе Олегу Медведеву, известному под прозвищем Шишкан. Решение было вынесено по обвинениям в организации убийств и захвате лидирующей позиции в преступном мире, пишет РЕН ТВ .

Адвокаты подсудимого ходатайствовали о направлении уголовного дела на повторное рассмотрение, но в итоге проиграли заседание.

Членам организованного преступного сообщества, которое контролировал Шишкан, вменяются многочисленные преступления особой и повышенной тяжести. В их перечень входят умышленные убийства, требования передачи имущества под угрозой насилия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также хранение оружия без соответствующего разрешения.

Ранее летом 2024 года суд первой инстанции назначил Медведеву наказание в виде пожизненного заключения в исправительной колонии особого режима. Такую же меру пресечения получили трое его ближайших сообщников — Юрий Офицеров, Эдуард Харьков и Дмитрий Хламкин. Еще 11 человек, проходивших по данному делу, были осуждены на сроки от 11 до 24 лет с отбыванием в колонии строгого режима. В отношении трех фигурантов суд ограничился условными сроками наказания.

