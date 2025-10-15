Верховный суд РФ допустил изъятие авто сожительницы злостного нарушителя ПДД

Верховный суд РФ признал законным изъятие автомобиля, который принадлежит сожительнице мужчины, неоднократно привлекавшегося к ответственности за вождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС .

Житель Тюменской области Андрей К. неоднократно привлекался к ответственности по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). В ходе судебного разбирательства автомобиль, принадлежащий сожительнице осужденного, был конфискован в доход государства.

Мужчина и его гражданская жена не согласились с решением суда. Они считают, что изъятый автомобиль не принадлежит осужденному. Пара подала апелляцию, а после — кассационную жалобу, но не смогла добиться пересмотра дела. Тогда они обратились в Верховный суд.

В суде мужчина заявил, что купил машину на кредитные деньги, оформил на брата, а затем на сожительницу. Это было сделано для освобождения брата от уплаты налога. Гражданская жена подтвердила, что автомобиль — их совместная собственность, и они делят расходы на его обслуживание и ремонт.

Суд отклонил жалобу жителя Тюменской области и его сожительницы на основании неоднократных нарушений и преступлений, совершенных осужденным. Это говорит о том, что фактическим владельцем транспортного средства является он.

