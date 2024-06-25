Верховный суд отменил решение о передаче завода «Исеть» государству

Адвокат Антон Демченко пояснил, что на суде прозвучали доводы о пропуске Генеральной прокуратурой сроков исковой давности и неправильном применении 235-й и 169-й статей ГК РФ.

«Суд ошибочно изъял в доход государства активы Гайсина, приобретенные им как до получения статуса депутата, так и после прекращения депутатских полномочий. Суд посчитал наши доводы обоснованными и отправил дело на новое рассмотрение», — сказал Демченко.

Завод был изъят у экс-депутата ГД Малика Гайсина и был передан «Ростеху». Отмечается, что дело по другим изъятым активам рассматривается челябинским судом. Производство, по словам Демченко, было приостановлено до вступления в силу решения по «Исети».

Гайсин был депутатом в 1996–1999 годах. Против чиновник возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, а также присвоении и растрате в особо крупном размере.