Верховный суд оставил блогера Дудя* иноагентом

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Дудю* не удалось оспорить в Верховном суде статус иноагента

Верховный суд России отклонил жалобу блогера Юрия Дудя* к Минюсту на нарушение процедуры уведомления о присвоении ему статуса иностранного агента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Дудю отказали в передаче жалобы на рассмотрение», — цитирует агентство заявление суда.

Дудь* находится в реестре иноагентов с 15 апреля 2022 года. Он дважды безуспешно пытался обжаловать решение Минюста России в московских судах.

Ранее в понедельник блогера Дмитрия Иванова*, пишущего под псевдонимом Камикадзе Ди, заочно приговорили в России к восьми годам колонии общего режима за фейки о российской армии.

*Признаны в России иноагентами.