Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к 8 годам колонии

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Блогера Дмитрия Иванова*, известного как Камикадзе Ди, заочно приговорили в России к восьми годам колонии общего режима, сообщает ТАСС .

Тверской суд Москвы признал мужчину виновным в публичном распространении фейков о ВС РФ. Отбывать наказание Иванов* будет с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ.

Помимо 8 лет лишения свободы, суд запретил блогеру администрировать сайты в течение четырех лет.

На блогера возбудили дело из-за роликов, которые он опубликовал на YouTube от 17 и 18 марта 2022 года. В них он говорил на тему событий в Мариуполе.

Кроме того, дело возбудили из-за записей, в которых Иванов* критически отзывается об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее кинопродюсера Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Он также обвиняется в распространении фейков о ВС РФ.

*Признаны в России иноагентами.